Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP'nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor

"Tarihinin en perişan, en karanlık, en bakımsız devrini yaşıyor"
Kılıçdaroğlu 'Tartışmalara son ver' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi

Kılıçdaroğlu "Tartışmayı bitir" dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
AKOM İstanbul için gün verdi, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşacak

AKOM İstanbul için gün verdi, 20 santimetreye ulaşacak
Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı Tag sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti

Taksici, alıkoyduğu genç sürücüyü dakikalarca yalvarttı

Kaymakam Sultan Doğru, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne Ziyaret Gerçekleştirdi

Kaymakam Sultan Doğru, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne Ziyaret Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Ortaklar Genç Ofis'i ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Gençlerin yeteneklerini sergilediği etkinlikleri izleyen Kaymakam, atölyelerin önemine vurgu yaparak gençlerin gelişimlerini desteklemenin gerekliliğini belirtti.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru Gençlik ve Spor Müdürlüğü Ortaklar Genç Ofis'i ziyaret ederek gençlerle buluştu.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Ortaklar Genç Ofis ziyaret sırasında müzik atölyesi, hızlı okuma ve akıl-zeka oyunları atölyelerini inceleyerek gençlerin gösterilerini izledi. Gençlerin yeteneklerini sergilediği etkinlikler Kaymakam Doğru'nun takdirini kazanırken, gençlerin gelişimlerini destekleyen bu tür atölyelere büyük önem verdiklerini belirten Doğru, gençlerin sanatsal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan bu tür projelerin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Ziyaretinin sonunda, Ortaklar Genç Ofisi'nde düzenlenen atölyelerin gençler için bir fırsat sunduğunu belirten Kaymakam Doğru, gençlere başarılar dileyerek gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bu köyde sadece 2 mevsim yaşanıyor
img

Kadroya alınmadı
img

Zam farkları ne zaman yatacak? Emeklinin beklediği tarih netleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev banka 4 milyar dolarlık külçe altını ABD'ye taşıyacak

Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
Bomba iddia: Mourinho, Talisca'yı Avrupa Ligi kadrosuna almadı

Kadroya alınmadı
UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Birim fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.