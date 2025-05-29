Kaymakam Pişkin, Akçakoca'daki Fabrika Çalışanlarıyla Buluştu

Kaymakam Pişkin, Akçakoca'daki Fabrika Çalışanlarıyla Buluştu
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Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede faaliyet gösteren fabrikalarda çalışanlarla bir araya gelerek, ekonomik destek ve istihdam konularında bilgi aldı. İlk ziyaretini bir tekstil fabrikasına gerçekleştiren Pişkin, personelle de görüşerek fabrika çalışmaları hakkında detaylar öğrendi.

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin ilçede faaliyet gösteren fabrikalarda çalışanlarla bir araya geldi.

Akçakoca'nın ekonomisine ve istihdamına destek veren fabrikalara Kaymakam Pişkin ziyaretler gerçekleştirmeye başladı. Bu çerçevede ilk ziyaret Metin Altınok'un sahibi olduğu tekstil fabrikası oldu. Burada fabrika personelleri ile de bir araya gelen Pişkin, fabrika çalışmaları ile ilgili de detaylı bilgiler aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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