Kaymakam Pişkin, Akçakoca'daki Fabrika Çalışanlarıyla Buluştu

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin ilçede faaliyet gösteren fabrikalarda çalışanlarla bir araya geldi.

Akçakoca'nın ekonomisine ve istihdamına destek veren fabrikalara Kaymakam Pişkin ziyaretler gerçekleştirmeye başladı. Bu çerçevede ilk ziyaret Metin Altınok'un sahibi olduğu tekstil fabrikası oldu. Burada fabrika personelleri ile de bir araya gelen Pişkin, fabrika çalışmaları ile ilgili de detaylı bilgiler aldı. - DÜZCE