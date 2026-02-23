Haberler

Kaymakam Ahmet Odabaş'tan esnaf ve meslek odalarına ziyaret

Kaymakam Ahmet Odabaş'tan esnaf ve meslek odalarına ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, esnafın taleplerini dinlemek ve yerel ekonomiyi incelemek amacıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu. Esnaf odaları ile bir araya gelen Odabaş, üyelerin sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, yerel ekonominin dinamiklerini yerinde incelemek ve esnafın talep ile beklentilerini dinlemek amacıyla meslek odaları ve çarşı esnafına ziyaret gerçekleştirdi.

Program kapsamında ilk olarak Bakkallar ve Bayiler Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret eden Kaymakam Odabaş, oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde odaların faaliyet alanları, üyelerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Ziyaretler kapsamında çarşı bölgesine de geçen Odabaş, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. İlçedeki sosyal ve ekonomik hayatın temel taşının esnaf olduğunu vurgulayan Odabaş, kamu yönetimi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti.

Kaymakam Odabaş, "Esnaf odalarımız, ilçemizin ekonomik kalkınmasında ve toplumsal huzurunda kritik bir rol oynamaktadır. Şoför esnafımızın ulaşım konusundaki gayretleri, bakkallarımızın mahalle kültüründeki yeri bizler için çok kıymetlidir. Kamu yönetimi olarak her zaman esnafımızın yanındayız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı

Epstein skandalında, İngiltere o isme acımadı
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor

Yangın yerine dönen ülkede mahsur! İşte kartellerin korkunç tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Çay dolu enjektörü, vücuda batırdı

Ölümle dans ettiklerinin acaba farkındalar mı?
Serdar Ortaç, içinde ukde kalan hayalini ilk kez itiraf etti

Serdar Ortaç, içinde ukde kalan hayalini ilk kez itiraf etti
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Zelenskiy'ye komşusundan ağır darbe: Petrol yoksa elektrik de yok

Zelenskiy'ye komşusundan ağır darbe! Ülke karanlığa boğulabilir
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyinin uyuşturucu test sonucu belli oldu