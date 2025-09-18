Kaymakam Koşansu, Minik Sporcuları Ziyaret Etti

Haberler

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçe stadında antrenman yapan minik sporcuları izleyerek onlarla sohbet etti ve spor yapmalarını teşvik etti.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçe stadında antrenman yapan çocukları izleyerek onları sevindirdi.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, minik sporcuların antrenmanını izledi. Bulanık Kop spor Antrenörü Ramazan Çarbuğa'nın da hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Koşansu minik sporcuları sevindirerek onlarla sohbet edip şut çalışması yaptı. Gençlerin kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak için boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmesini isteyen Kaymakam Koşansu, "Hem iyi birer öğrenci olun hem de sevdiğiniz spor dalında milli olarak ülkemizi temsil edin" dedi.

Bulanık Kopspor Antrenörü Ramazan Çarbuğa, Kaymakam Koşansu'ya ilçedeki spor faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Kaymakam Koşansu'nun spora olan ilgisi kendilerini sevindirdiğini ifadele etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
