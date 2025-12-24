Haberler

Kaymakam Başar fırında ekmek pişirip, çay ocağında kahve hazırladı

Kaymakam Başar fırında ekmek pişirip, çay ocağında kahve hazırladı
Güncelleme:
Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Furkan Başar, sabah erken saatlerde esnafı ziyaret ederek, birlikte kahve içip sohbet etti. Esnafın taleplerini dinleyen Başar, destek mesajı verdi.

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Furkan Başar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilçe esnafını ziyaret etti.

Günün erken saatlerinde kepenk açan esnafla bir araya gelen Kaymakam Başar, fırında ekmek pişirip çay ocağında kahve hazırlayarak esnafla birlikte içti. Ziyaretleri sırasında esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Kaymakam Furkan Başar, esnafla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Kaymakam Başar, emeği ve alın teriyle ilçeye değer katan Sason esnafıyla birlikte, aynı samimiyet ve kararlılıkla omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - BATMAN

