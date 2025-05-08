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Kaymakam Emrah Aslan Halı Sahanın Yenileme Çalışmalarını İnceledi

Kaymakam Emrah Aslan Halı Sahanın Yenileme Çalışmalarını İnceledi
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Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, ilçedeki spor altyapı çalışmaları kapsamında yenileme sürecindeki halı sahayı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Gençlerin spor yapma koşullarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, yenileme çalışmaları devam eden halısahada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, ilçe genelinde sürdürülen spor altyapı çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor. Bu kapsamda, yenileme çalışmalarında sona gelinen Sinanpaşa Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı halı sahayı ziyaret eden Kaymakam Aslan, tesis hakkında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Arık'tan bilgi aldı. Sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için yürütülen çalışmaların önemine değinen Kaymakam Aslan, sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Ziyaret, saha alanının gezilmesi ve teknik detayların değerlendirilmesiyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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