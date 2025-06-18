Kaymakam Emrah Aslan, Başarılı Güreşçileri Ağırladı

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Kuzey Makedonya'da düzenlenen U-17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkeyi başarıyla temsil ederek gümüş madalya kazanan Fatma Yılmaz'ı ve azmiyle ilham kaynağı olan Emine Beyza Barışkan'ı makamında ağırladı.

Genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Kaymakam Aslan, antrenör Yakup Yağcı'ya da emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Sporcuların ulusal ve uluslararası başarılarının gurur verici olduğunu ifade eden Kaymakam Aslan, bu tür başarıların gençlere ilham olduğunu vurguladı. Kaymakam Emrah Aslan, "İnanıyorum ki gençlerimiz azim ve disiplinle çalışarak daha nice büyük başarılara imza atacaklardır" dedi. - AFYONKARAHİSAR