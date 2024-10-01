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Kaymakam Aktaş, Dalyan'da Spor ve Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

Kaymakam Aktaş, Dalyan'da Spor ve Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu
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Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Dalyan Mahallesi'nde teknecileri ziyaret etti, Dalyanspor'un antrenmanına katılarak futbolculara destek verdi ve yerel esnaflarla bir araya geldi.

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, dünyaca ünlü Dalyan Mahallesi'nde teknecileri ziyaret etti. Daha sonra Dalyanspor'un antrenmanına katılan ve futbolcular ile görüşen Aktaş, esnaf ziyaretinde bulundu.

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Ortaca ilçesine bağlı ünlü Dalyan Mahallesi'nde önemli ziyaretlerde bulundu. Kaymakam Aktaş, Dalyan Mahalle Muhtarı Osman Bastan ile birlikte mahallenin teknecilerini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kaymakam Aktaş, Dalyanspor'un antrenmanına katılarak futbolcularla bir araya geldi. Sporculara yeni sezon için başarılar dileyen Aktaş, sporun önemine ve gençlerin desteklenmesine vurgu yaptı.

Daha sonra beraberindeki heyetle birlikte ilçedeki esnaflarla da bir araya gelen Aktaş, yerel ekonominin desteklenmesi gerektiği mesajını vererek, bölgede yaşayanların talep ve sorunlarını dinledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kenan Aktaş Ekonomi Ortaca Dalyan Yerel Spor

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