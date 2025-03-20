Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, Aydın Valisi'ni Ziyaret Etti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve başta Aydın olmak üzere Ege'nin endemik bitkileri üzerinde yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başlık, Karya Farma HBX Ar-Ge tarafından yürütülen spesifik 18 patentli bilimsel projeleri hakkında Vali Canbolat'a bilgi verdi.

Özellikle kanser, otoimmün hastalıklar ve enfeksiyon hastalıklarına yönelik geniş spektrumlu antibiyotik projesi üzerinde çalışmaları ile dikkat çeken Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, tarihçi Heredot'un 'Gök kubbenin altındaki en güzel yer yüzü' diye tarif ettiği Aydın'ın sahip olduğu doğal ve tabii zenginliklerini değere dönüştürmek için çalıştıklarını söyledi. Çeyrek asırdan bu yana sürdürdükleri çalışmalar hakkında Vali Canbolat'a kısa bir sunum yaptığını belirten Başlık, "Kanser tedavisinde başarılı çalışmalarıyla bilinen Küba ile işbirliği çerçevesinde yürütmeyi planladığımız proje var. Bu çalışma ile hem kanser hem de bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıkların tedavisinde ve enfeksiyon hastalıklarının tedavi sinde önemli rol oynayacak işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Çalışmalarımızdan Sayın Valimize bahsettik. İlimiz ve ülkemiz için önümüzdeki süreçte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Başlık ayrıca, bilim ve inovasyon çalışmalarının sadece laboratuvarda değil sahada da ciddi desteklere ihtiyacı olduğunu belirterek "Bu süreçte, Aydın'ın ve ülkemizin sahip olduğu doğal ve bilimsel kaynakları en iyi şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi. - AYDIN