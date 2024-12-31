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Kars'ta Modern Tarım Laboratuvarı Hizmete Açıldı

Kars'ta Modern Tarım Laboratuvarı Hizmete Açıldı
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Kars'ta toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarı, tarım ve hayvancılıkta verimliliği artırmak için hizmete girdi. Laboratuvar, çiftçilere bilimsel verilerle destek olmayı ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kars'ta tarım ve hayvancılığın daha bilimsel ve verimli bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacak olan Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı, törenle hizmete açıldı. Modern teknolojiyle donatılan laboratuvar, bölgedeki çiftçilere daha verimli üretim yöntemleri sunmayı hedefliyor.

Açılış törenine, Kars Valisi Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın katıldı.

Laboratuvar ile toprağın mevcut besin durumu analiz edilerek gübre ihtiyacı belirlenecek, ürün ve iklim şartlarına göre doğru gübreleme programları hazırlanacak, ekonomik ve sürdürülebilir tarım teşvik edilecek, toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirlenmesi önlenecek, organik ve çiftlik gübrelerinin kullanımı teşvik edilerek ekolojik dengenin korunması sağlanmış olacak.

Laboratuvarda yapılan toprak analizleri, çiftçilere en uygun gübreleme ve ürün planlaması konusunda rehberlik ederken, sulama suyunun kimyasal özellikleri de tespit edilecek. Böylelikle hem doğal kaynaklar korunacak hem de bölgedeki tarımsal üretim kalitesinin artırılması sağlanacak.

Açılışta konuşan Vali Ziya Polat, "Bu laboratuvar, Kars'taki tarımın daha bilinçli ve sürdürülebilir bir şekilde yapılmasına öncülük edecek. Çiftçilerimiz artık bilimsel verilerle desteklenerek daha yüksek verim elde edebilecek" dedi.

Öte yandan açılış sonrası yapılan teknik incelemelerle, laboratuvarın ilk örnek analiz çalışmalarına da başlandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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