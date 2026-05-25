Kars'ta Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğun mesai: Bıçaklar kurbanlar için bileniyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kars'ta bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor. Kurban ibadetini sorunsuz yerine getirmek isteyen vatandaşlar, yıllardır kullandıkları bıçak ve satırları bilemek için sabahın erken saatlerinden itibaren bıçakçıların yolunu tuttu. Kentte birçok bileyici, artan taleplere yetişebilmek için mesaisini gece saatlerine kadar sürdürüyor.

Bayram öncesi oluşan hareketlilik, hem çarşı esnafının yüzünü güldürdü hem de sokaklarda eski bayram hazırlıklarını aratmayan görüntüler oluşturdu. Özellikle kurban kesiminde kullanılan büyük bıçaklar, satırlar ve et doğrama ekipmanları tek tek elden geçirilirken, vatandaşlar işlerini son güne bırakmamak için sıraya giriyor.

Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk yaşandığını ifade eden bıçakçı Suat Baydar, "Vatandaşlar bıçaklarını bilemeye geldi. Herkes acele ediyor, son güne kalıyor. Bizde elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bitirmeye çalışıyoruz. Herkesin şimdiden bayramlarını kutluyorum" dedi.

Bayram öncesi işlerinin açıldığını belirten bıçakçı Abdurrahman Güneş, "Tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını kutluyoruz. Tabi kurban geliyor, bıçak bilevlemek lazım. Bıçakları bilevliyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kentte uygulanan fiyat tarifesine göre, kurban bıçakları 50 liradan bilenirken, satır bileme işlemi ise 100 liradan yapılıyor. Fiyatların geçen yıla göre arttığını belirten vatandaşlar, buna rağmen kaliteli bilemenin önemli olduğunu kaydetti.

Esnaf, vatandaşlara son günlerde oluşabilecek uzun kuyruklara karşı erken davranmaları çağrısında bulunurken, bayram hazırlıkları kent genelinde hız kazandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı