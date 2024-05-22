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Kars'ta doğa yürüyüşü yapan bisikletçiler Atatürk silueti gördü

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Kars Bisikletliler Derneği İl Temsilciliği tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinde, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Üçler Tepesi'nde gerçekleşen yürüyüşte, katılımcılar Atatürk'ün siluetini gördü.

Kars'ta doğa yürüyüşü yapan bisikletçiler Atatürk silueti gördü.

Kars Bisikletliler Derneği İl Temsilciliği tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinde, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Üçler Tepesi'nde gerçekleşen yürüyüşte, katılımcılar Atatürk'ün siluetini gördü.

Derneğin düzenlediği etkinlik, doğasever bisikletlilerin bir araya gelerek şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmesini amaçlıyor. Bu hafta sonu gerçekleştirilen yürüyüş, Kars'ın en güzel manzaralarından birine sahip Üçler Tepesi'nde yapıldı.

Etkinlik sırasında, katılımcılar tepenin önüne ulaştıklarında şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Güneşin doğuşuyla birlikte tepenin üzerinde beliren ışık oyunları, Atatürk'ün siluetini andıran bir görüntü oluşturdu. Bisikletçiler, o an duygusal anlar yaşadı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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