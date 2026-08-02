Karpuz hasadına başlayan Yozgatlı üretici: “Çiftçiliğin sürdürebilir bir tarafı kalmamış”

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı köylerde karpuz hasadına başlayan üreticiler, marketlerin fiyatları aşağıya çekmesi nedeniyle maliyeti ancak kurtarabildiklerini söyledi. Geçen yıl don, dolu kuraklık ve aşırı sıcaklardan dolayı karpuzda istedikleri verimi alamayan bölge çiftçisi, artan maliyetlerin yanında mazota yapılan zamların piyasanın yükselmesinde önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili ve çevre köylerinde karpuz hasadı başladı. Hasat edilen karpuz pazar tezgahlarında yerini alırken çiftçi, girdi maliyetleri nedeniyle pahalıya mal ettikleri ürünü maliyetine satmak zorunda kaldıklarını, hasat döneminde marketlerin fiyatlarda indirim yapması nedeniyle zora düştüklerini belirtti.

SICAK ALTINDA HASAT

Hasat yapan Abdullah Al Ali, "Karpuz yüklüyoruz, Yozgat Sekilli köyünde, Tarsus'tan geldik. Burada daha iyi karpuz. Hava 35-40 derece falan. Suriyeliyiz. Yevmiye 4 bin lira, 3 bin lira" diye konuşurken; Basil Al Ali de, "Halep'teyiz, Suriyeliyiz. Mersin'den yaşıyoruz, Tarsus'ta. Buraya geldik, Yozgat'ta çalışıyoruz. Sıcaklık 34-35 derece civarı, sıcak altında çalışıyoruz. Karpuz anlatmaya gerek yok. Şeker gibi karpuz" dedi.

"ÜRETİCİ KAZANMIYOR, ARACI PARA KAZANIYOR"

Sekili bölgesi üreticilerinden Sait Ayran, üretenin değil aracıların daha çok kazandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Bu sene durumlar iyi ama fiyatlar çok berbat bir durumda. Üretici kazanmıyor, aracı para kazanıyor. Maliyeti şu anda biz 6-7 liraya karpuz satıyoruz burada, ancak maliyetlerimizi karşılıyoruz. Piyasada büyük marketler bizi öldürüyor, 9-10 liraya karpuz satıyorlar. Biz de o yüzden çok perişan oluyoruz. Mazot zaten işi götüren. Buğday da keza aynı. 5 kilo buğday satıyoruz, 1 litre mazot alamıyoruz. Gübre çıkmış 45 bin liraya. Çiftçiliğin sürdürebilir bir tarafı kalmamış.

Biz bütün talepleri, yurt dışına kadar kaşlıyoruz. Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Bizim çekirdeksiz karpuz geçen yıl Dubai'ye gitti. Bu sene şu anda bize oradan daha çok büyük talep var. Aroması, tadı, burası biraz da geç kaldığı için Türkiye'nin en son çekirdeksiz karpuzu Sekili de yetişiyor. Kumlu, tam karpuza uygun bir toprak. O yüzden buranın karpuzu çok tatlı oluyor. Şeker aroması çok güzel oluyor."

"BİZ BUNUN İÇİNDEN NASIL ÇIKACAĞIZ BİLEMİYORUM"

Yozgat Sarıkaya'da karpuz satan Fazlı Murat, "Bu abim 7 lira diyor şimdi. Bunun da 2 lira, 3 lira masraf oluyor, 10 liraya mal oluyor bize. 9 lira 90 kuruşa karpuz satıyorlar marketlerde. Biz bunun içinden nasıl çıkacağız bilemiyorum. Biz de 15 liraya satıyoruz, 14 liraya satıyoruz. Zaten kurtarmıyor da ne yapalım? Bir ekmek parası kalıyor işte" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA