KARDEMİR'de onursal başkanlık ünvanları takdim edildi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından, şirketin gelişimine ve kurumsal birikimine katkı sağlayan isimlere verilen "KARDEMİR Onursal Başkanlığı" ünvanı kapsamında Kamil Güleç'e ve merhum Mutullah Yolbulan'a onursal başkanlık belgeleri takdim edildi.

KARDEMİR A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulunun 21 Mayıs 2026 tarihli kararı doğrultusunda düzenlenen törende onursal başkanlık belgeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz tarafından Kamil Güleç'e ve merhum Mutullah Yolbulan adına Mustafa Yolbulan'a verildi.

Açıklamada, KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulunun 3 Nisan 2026 tarihli kararıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a tevcih edilen "KARDEMİR Onursal Başkanlığı" ünvanının ardından, Kamil Güleç ile merhum Mutullah Yolbulan'ın da bu ünvana layık görüldüğü belirtildi.

KARDEMİR ailesi adına yapılan açıklamada, Kamil Güleç'e şirkete sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür edilirken, merhum Mutullah Yolbulan rahmet, saygı ve minnetle anıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı