Karayolları Genel Müdürlüğü Karla Mücadele Çalışmalarına Yemekli Programla Başladı

Karayolları Genel Müdürlüğü 42 Şube Şefliği, karla mücadele çalışmalarına her yılki gibi bu sene de düzenlenen yemekli programla başladı. Programda dualar edildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 42 Şube Şefliği, karla mücadele çalışmalarına her yılki gibi bu sene de düzenlenen yemekli programla başladı. Programda dualar edildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 42 Şube Şefliği tarafından geleneksel olarak kış mevsimi öncesi yapılan törende kar ve kışla mücadele için dualar edilerek, bir hayvan kesildi. Programa Karayolları 4. Bölge Müdür Yardımcısı Sadi Yılmaz, Başmühendisler Mehmet Babayiğit ve Muhammed Basa da katıldı. Program yemek ikramı ile sona erdi. - ANKARA