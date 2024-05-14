Karadenizli Balıkçılar Kaçak Avlanma İçin Eylem Yaptı

Denizlerde kaçak avlanmanın önüne geçebilmek için balıkçı teknelerinden ırgatların sökülmesine tepki gösteren Karadenizli balıkçılar, liman içerisinde tekneleriyle eylem yaptı.

Kaçak avlanmanın önüne geçmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 12 metre altındaki balıkçı teknelerinde bulunan matafora ve ırgatların sökülmesi istendi. Av yasağı döneminde denetimlerini artıran Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleriyle sürekli karşı karşıya gelen balıkçılar ise mağduriyetin giderilmesi için liman içerisinde tekneleriyle eylem gerçekleştirdi.

"200 bin TL maliyeti var"

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan 150 balıkçı, limanda bir araya gelerek mağduriyetlerini dile getirdiler. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan S.S. Terme Yalı Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Veysel Ceylan, "Bakanlık, kaçak avlanmanın önüne geçmek için küçük balıkçı diye tabir ettiğimiz 12 metre altı balıkçı teknelerinde bulunan matafora ve ırgatların sökülmesiyle ilgili bir çalışma başlattı. Av sezonunda kullanımı serbest olan ancak, av yasağı başlamasıyla sökmemizi istedikleri parçalar teknelerimizin demirbaşıdır, sökülemez. Söküldüğünde de yeniden takılamaz, sıfırdan inşa edilmesi gerekmektedir. Bugün teknedeki ırgatın sökülmesi 50 bin TL, takılması 50 bin TL ve ırgatın maliyeti de yaklaşık 100 bin TL olmak üzere balıkçıya toplam 200 bin TL maliyeti vardır" dedi.

"Devletimiz, küçük balıkçıya sırtını dönmesin"

Irgat ve mataforaların sökülüp takılmasının mümkün olmadığını belirten balıkçı Bülent Aksu, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sökmemizi istediği parçalar güverteye sabittir. Makine dairesine kadar uzanan sabitlemelerin olduğu bir parçayı çıkartıp kenara koymak gibi bir durum söz konusu değildir. Bizleri zor durumda bırakan ilgili kurumlar, yetkili kişiler sesimizi duyar ve gerekli çalışmaları bizlere mağduriyet yaşatmadan tamamlamalarını talep ediyoruz. Devletimiz, küçük balıkçıya sırtını dönmesin" ifadelerini kullandı.

Liman içerisinde tekneleriyle harekete geçen balıkçılar siren çalarak tepkilerini gösterdiler. - SAMSUN