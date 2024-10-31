Karabük'te Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu Yenileniyor

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda yenileme çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda spor severlere daha konforlu bir izleme deneyimi sunmayı hedefledikleri bildirildi.

Yıpranan koltukları yenilemeye başladıklarının belirtildiği açıklamada, "Stadyumda yenileme çalışmaları bünyesinde tribünlerdeki eski ve yıpranmış koltuklar sökülerek yerine güneşe daha dayanıklı koltuklar monte edilecek. Çalışmaların ilk etabında kapalı alt ve üst tribünler tamamlanacak. Bu bölümlerin ardından tüm stadyumda aynı yenileme işlemi uygulanarak, stadyumun genel görünümü ve konfor seviyesi artırılacak" denildi. - KARABÜK