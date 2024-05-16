Üye Girişi
Haberler

Karabük Esnaf Odaları Birliği'nin Yeni Başkanı Göreve Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Esnaf Odaları Birliği'nin yeni başkanı Hüseyin Kılıç mazbatasını alarak göreve başladı. Kılıç, göreve başlama konuşmasında esnaf kardeşlerine teşekkür etti ve Karabük'e hizmet etme gayreti içerisinde olacaklarını belirtti. Ayrıca, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi tarafından kullandırılan kredilerin faiz oranlarıyla ilgili sorunun çözülmesi için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Karabük Esnaf Odaları Birliği'nin yeni başkanı Hüseyin Kılıç mazbatasını alarak göreve başladı.

Kılıç, Salı günü mazbatasını aldığını ve bugün itibariyle göreve başladığını belirtti.

"Seçimde oy veren veya vermeyen esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum" diyen Kılıç "İnşallah hayırlı uğurlu olur. Sağlık ve sıhhatimiz müddet verdikçe Karabük'e hizmet etmeye gayret edeceğiz. 15 odayı birleştirme gayreti içerisinde olacağız. Esnaf kardeşlerimizle bilgi alışverişinde bulunarak görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıç, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi tarafından kullandırılan ve borcu devam eden kredilerin faiz oranları güncellenmesi ile ilgili sorunun çözülmesi için gerekli girişimlerde bulunacaklarını kaydetti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Kılıç Karabük Yerel Haberler Yerel Politika Ekonomi Güncel Haberler

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

 Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

 Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki 'Viski' itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler

Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title