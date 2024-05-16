Karabük Esnaf Odaları Birliği'nin Yeni Başkanı Göreve Başladı

Karabük Esnaf Odaları Birliği'nin yeni başkanı Hüseyin Kılıç mazbatasını alarak göreve başladı.

Kılıç, Salı günü mazbatasını aldığını ve bugün itibariyle göreve başladığını belirtti.

"Seçimde oy veren veya vermeyen esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum" diyen Kılıç "İnşallah hayırlı uğurlu olur. Sağlık ve sıhhatimiz müddet verdikçe Karabük'e hizmet etmeye gayret edeceğiz. 15 odayı birleştirme gayreti içerisinde olacağız. Esnaf kardeşlerimizle bilgi alışverişinde bulunarak görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıç, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi tarafından kullandırılan ve borcu devam eden kredilerin faiz oranları güncellenmesi ile ilgili sorunun çözülmesi için gerekli girişimlerde bulunacaklarını kaydetti. - KARABÜK