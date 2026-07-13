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Karaya oturan Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi satışa çıkarılıyor

Karaya oturan Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi satışa çıkarılıyor
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Kocaeli Kandıra'da geçen yıl olumsuz hava şartlarıyla karaya oturan Tanzanya bandıralı RAPID kuru yük gemisi, 27 Temmuz'da açık teklif usulüyle satılacak. Satış geliri kamu alacakları ve borçlara aktarılacak.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde geçen yıl olumsuz hava şartları nedeniyle karaya oturan ve 7 kişilik mürettebatı helikopterle tahliye edilen Tanzanya bandıralı "RAPID" isimli kuru yük gemisi 27 Temmuz'da açık teklif usulüyle satışa sunulacak.

Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından terk edilen 81 metre uzunluğundaki RAPID isimli kuru yük gemisiyle ilgili sigorta şirketinin hasar tespiti ve yasal süreçleri tamamlandı. Tanzanya makamlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, geminin icra yoluyla satılması ve elde edilecek bedelin borçlara aktarılması yönünde onay alındı.

Resmi satış sürecinin başlatılmasının ardından geminin, 27 Temmuz'da Kocaeli Bölge Liman Başkanlığında açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılması kararlaştırıldı.

Satıştan elde edilecek gelirin; kamu alacakları, uygulanan idari cezalar ve gemiden kaynaklanan diğer borçların tahsilinde kullanılacağı öğrenildi.

Olayın geçmişi

Karadeniz'de seyreden Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi, 18 Eylül 2025'te Kandıra ilçesi Pembe Kayalar mevkiinde olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenerek kayalık alanda karaya oturmuştu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Gemide mahsur kalan 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu toplam 7 kişilik mürettebat, Sahil Güvenlik helikopteriyle güvenli bölgeye tahliye edilmişti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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