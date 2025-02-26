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Kampçılar Domaniç Dağları'nda Iglo Ev Yaptı

Kampçılar Domaniç Dağları'nda Iglo Ev Yaptı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Domaniç dağlarına giden iki kampçı, 2 metre kar kalınlığındaki bölgede eskimolara özenerek iglo ev inşa etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Domaniç dağlarına giden iki kampçı, kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı bölgede, eskimolara özenerek iglo ev yaptı.

Fotoğraf tutkunu ve doğa sporları ile uğraşan Yasin Yavuz ve Mustafa Özyurt, Kütahya-Bursa il sınırında yer alan 1500 metre rakımlı Domaniç Dağı Topuk Yaylası mevkiinde kamp kurdu. Birkaç gün süren yoğun kar yağışının ardından tamamen beyaza bürünen Domaniç Dağları'nda, iki arkadaş unutulmaz bir deneyim yaşadı. Yaklaşık 2 metre kar kalınlığının olduğu bölgede, eskimoların geleneksel evi olan igloyu inşa eden kampçılar, hem doğa ile iç içe vakit geçirdi hem de farklı bir deneyim yaşadı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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