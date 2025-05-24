Kahveci Ali'ye Motorcu Grubundan Sürpriz Ziyaret

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ve çevresinde yaklaşık 40 yıldır esnaflık yapan ve "Kahveci Ali" olarak tanınan Ali Şahin, hafta sonu Kütahya ve ilçelerini gezen bir motorcu grubunun sürpriz ziyaretiyle karşılaştı.

Samimiyeti, tevazusu ve sohbetiyle bölge halkının gönlünde taht kuran Kahveci Ali'yi son bir yıl içinde sırf onu görmek ve sohbet etmek için ziyaret edenlerin sayısı giderek artıyor.

Motorcu grubunun başkanı Yücel Atak, yaptıkları gezilerde bölgenin sevilen simalarını da ziyaret etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Atak, "Kahveci Ali amcamızın güler yüzü ve tatlı sohbeti bizleri her zaman çok etkiliyor. Onunla vakit geçirmek bize enerji veriyor" dedi.

Kahveci Ali Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, motorcu gençlerle sohbet etmekten çok keyif aldığını belirtti. Ziyaretçilerine ikramda bulunan Ali amca, "Bu gençlerin sevgisi beni çok mutlu ediyor. Onlar da beni kendi evlatları gibi görüyorlar" şeklinde konuştu.

Motorcu grup, Kahveci Ali ile bir süre sohbet ettikten sonra diğer ilçe ziyaretlerine devam etti. Bu anlamlı ziyaret, Kahveci Ali'nin bölgedeki sevgisini ve motorcu grubunun sosyal sorumluluk bilincini bir kez daha gözler önüne serdi. - KÜTAHYA