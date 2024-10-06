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Kahramanmaraş'ta Klasik Otomobil Festivali ve Yeşilçam Gösterisi

Kahramanmaraş'ta Klasik Otomobil Festivali ve Yeşilçam Gösterisi
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen klasik otomobil fuarında, Çiçek Abbas filmindeki minibüse benzeyen araçla Atla Gel Şaban filmi canlandırıldı. Etkinlikle birlikte geçmişe yolculuk yapılarak renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen klasik otomobil fuarında Çiçek Abbas filmindeki minibüse benzeyen araçta bir diğer Yeşilçam klasiği Atla Gel Şaban filmi canlandırıldı.

Kahramanmaraş'ta bu yıl ilki düzenlenen klasik araç festivali düzenlenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Türk sinema tarihinin değerli eserleri arasında yer alan Çiçek Abbas filmindeki minibüse benzeyen araç ile Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Atla Gel Şaban filmi bir araya getirildi.

Etkinlik alanında düzenlenen mini gösteride Atla Gel Şaban filmindeki minibüs sahnesi canlandırıldı. Vatandaşlar, gerçekleştirilen gösteriye büyük ilgi gösterirken, gösteri sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Etkinlikte kupon doldurma sahnesini canlandıran Hüseyin Dağ, "Kemal Sunal'ın Atla Gel Şaban filmini canlandırarak geçmişe gittik. Bu gelen misafirlerimize bu anı yaşattığımız için çok mutluyuz. Bu klasik otomobil fuarından dolayı tüm davetli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum, herkesin ayaklarına sağlık. İnsanları mutlu edebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Bir diğer katılımcı Hikmet Ağca, "Çok mutlu olduk, çok eğlendik. Herkes de burada mutlu oldu. Çok güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Şoför koltuğuna geçen Zülküf Tofan ise, "Bir klasik olan Çiçek Abbas dolmuşu ile Atla Gel Şaban filminin klasiğini çektik. Harikaydı ve ben de şoförlüğünü yaptım. Güzel oldu, insanların buna gerçekten ihtiyacı var. Olan etkinlikler şehrimize biraz daha moral veriyor emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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