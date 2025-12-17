Haberler

Osmaniye Kadirli'de turp mesaisi: Soğuk suda ekmek mücadelesi

Osmaniye Kadirli'de turp mesaisi: Soğuk suda ekmek mücadelesi
Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde turp hasadı devam ederken, kadın işçiler soğuk havada çaba harcayarak tarladan gelen turpları yıkayıp torbalıyor. Bu özverili çalışma, aile bütçelerine katkıda bulunmanın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına turp göndermeyi sağlıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde turp hasadıyla birlikte kadınların zorlu mesaisi devam ediyor. Tarladan gelen turplar, soğuk kış şartlarında yıkanarak torbalanıyor, ardından yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Kadirli'de turp işinde çalışan kadınlar, sabahın erken saatlerinde zorlu mesailerine başlıyor. Emekçi kadınlar suyun içinde çalışarak hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de üretimin önemli bir parçası oluyor. Tarladan traktör römorklarıyla getirilen turplar, önce dökülüyor, ardından hortumlarla ve Savrun Çayı'nın soğuk sularında kadınların emeğiyle yıkanıyor. Soğuk havaya rağmen kadınların özverili çalışmasıyla yıkanan ve torbalanan turplar Türkiye'nin farklı şehirlerinde sofralara ulaştırılıyor.

Bu işe yeni başlayanlar için işin zor olduğunu söyleyen Feride Kocaman, "Suyun içinde çalışıyoruz ama alışkın olduğumuz için bize zor gelmiyor. Normalde zor bir iş ama bilene kolay. Sabah 7.30-8 gibi başlıyoruz. Kamyon ne zaman dolarsa işimiz o zaman bitiyor" ifadelerini kullandı.

Turpun tarladan sofraya uzanan yolculuğunu anlatan kadınlar, "Turp tarladan geliyor, burada suya dökülüyor, yıkanıyor. Biz de torbalama işlemini yapıyoruz. İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır nereye istenirse oraya gidiyor. Biz de evde limonla, pul biberle tüketiyoruz, çok şifalı" diye konuştu. - OSMANİYE

