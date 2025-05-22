Kadınların El Emeği Sergisi Tekirdağ'da Büyük İlgi Gördü

Kadınların El Emeği Sergisi Tekirdağ'da Büyük İlgi Gördü
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da kadınlar tarafından düzenlenen el emeği sergisi, gıda, tekstil, takı ve yöresel yiyeceklerin sergilendiği bir etkinlik olarak büyük ilgiyle karşılandı. Ziyaretçiler hem ürünlerin tadına baktı hem de kadın emeğinin gücünü gözlemledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa'da kadınların açtığı el emeği sergisi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kadınlar tarafından kurulan stantlarda, el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Etkinlikte gıda, tekstil, takı ve ikinci el eşyaların yanı sıra yöresel yiyecekler de alanda pişirilerek vatandaşlara servis edildi.

Bazlama ve gözleme gibi geleneksel lezzetlerin pişirilme anlarını izleyen vatandaşlar, ürünlerin tadına bakarken aynı zamanda kadın emeğinin gücünü de yakından gördü. Etkinlik alanı, üretici kadınlarla sohbet eden ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Sergi 2 gün açık kalacak

Etkinliğe katılan kadınlar, yaptıkları açıklamada serginin iki gün boyunca açık kalacağını belirterek, "Burada her şey var. Gözleme var, pişi var, lokma var, tatlılar, içecekler her şey var. En önemlisi gönüllülük var. Çok yorulduk ama değdi. Yarın da bekliyoruz. El emeğimizle hazırladığımız birçok ürünü burada sergiliyor, bazılarını ise alanda pişirerek vatandaşlara sıcak sıcak sunuyoruz. Herkesi bu keyifli ortama bekliyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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