Kadın kooperatifleri Eskişehir'de düzenlenen buluşmada bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadın Kooperatifleri Buluşması düzenledi. İl Müdürü Orhan Bayrak'ın katıldığı programda kooperatiflerin desteklenmesi ve bilgi paylaşımı ele alındı.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'Kadın Kooperatifleri Buluşması' programı düzenlendi.
Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesi ile üretime ve istihdama katılımlarının desteklenmesi amacıyla müdürlük binasında gerçekleştirilen programa İl Müdürü Orhan Bayrak da katıldı. Programda, kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, faaliyetlerinin desteklenmesi ve bilgi ile deneyim paylaşımının artırılması konuları ele alındı. Ayrıca katılımcılara kurum tarafından sunulan hizmet ve destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapılırken, kooperatifler arasında iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.