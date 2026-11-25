Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'Kadın Kooperatifleri Buluşması' programı düzenlendi.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesi ile üretime ve istihdama katılımlarının desteklenmesi amacıyla müdürlük binasında gerçekleştirilen programa İl Müdürü Orhan Bayrak da katıldı. Programda, kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, faaliyetlerinin desteklenmesi ve bilgi ile deneyim paylaşımının artırılması konuları ele alındı. Ayrıca katılımcılara kurum tarafından sunulan hizmet ve destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapılırken, kooperatifler arasında iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı