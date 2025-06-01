Kadın Kooperatifinin Ürünleri Pazarda Sterim Ediyor

Kadın Kooperatifinin Ürünleri Pazarda Sterim Ediyor
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Sarıcakaya İğdir Mayıslar Kapıkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar, ürettikleri doğal ürünler ile hem yerel pazara hem de il dışına ulaşmayı hedefliyor. Kooperatif Başkanı Gülfer Yıldız, çeşitli ürünlerle bu yıl da bayram dolayısıyla pazara çıktıklarını duyurdu.

Sarıcakaya İğdir Mayıslar Kapıkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından üretilen ürünler, kurulan pazarda vatandaşla buluşuyor.

Girişimci kadınlar, hem doğal, hem de lezzetli ürünler Sarıcakaya'nın yanı sıra il dışına da ulaştırmayı hedefliyorlar. Kooperatif Başkanı Başkanı Gülfer Yıldız, 2004 yılında kurulan Sarıcakaya İğdir Mayıslar Kapıkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak, bu yıl da bayramlık ürünleri hazırlayıp pazara çıkardıklarını anlattı. Yıldız, "Zeytin yağımız, biber salçamız, domates salçalarımızı kendimiz hazırlıyoruz. Son dönemde safran, kuşburnu yetiştiriyoruz. Bu şekilde üretime katkıda bulunmaya çalışıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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