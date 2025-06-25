Jandarma, Down Sendromlu Kızın Doğum Gününü Sürprizle Kutladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar ilçesine bağlı Köşker köyünde yaşayan down sendromlu Sıla Yılmaz'ın doğum gününü evinde sürpriz yaparak kutladı.

Devriye görevi sırasında Sezai Yılmaz ile karşılaşan jandarma ekipleri, Yılmaz'ın down sendromlu kızı Sıla'nın jandarmaya ilgi duyduğunu ve çok sevdiğini öğrendi. Baba Yılmaz ile bir süre sohbet eden ekipler, Sıla'nın doğum gününün yaklaştığını öğrenince harekete geçti. Doğum gününde Sıla Yılmaz'ı evinde ziyaret eden jandarma personeli, yanlarında getirdikleri pasta ile sürpriz yaptı. Jandarma ekipleriyle birlikte 23 yaşına giren Sıla, mumları üfledi, pastasını kesti ve hediyelerle sevindi. Kutlamanın ardından Sıla ve babası Sezai Yılmaz, jandarma aracıyla gezdirilerek unutulmaz anlar yaşadı. Jandarmayı çok sevdiğini söyleyen Sıla, yaşadığı mutluluğu unutmayacağını ifade etti.

Kutlama, jandarma personeli ile aile bireylerinin birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - KIRŞEHİR