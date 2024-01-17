İZSU, Urla ve Karaburun'da içme suyu altyapısını güçlendiriyor

İZSU Genel Müdürlüğü, Urla ve Karaburun'da içme suyu altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Şebeke kaynaklı kayıpları azaltarak şehrin her noktasına kesintisiz içme suyu ulaştırmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında, 7 mahalleye hizmet verecek toplam 48 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı imal ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Karaburun'un Eğlenhoca, Saip, Esendere ve Küçükbahçe ile Urla'nın Yenice, Yağcılar ve Demircili mahallelerinde yeni içme suyu hattı çalışmalarını sürdürüyor. Yeni borularla mevcut içme suyu hatları yenileniyor. Su arızaları ve kesintilerin önüne geçecek proje 48 kilometrelik hat imalatını kapsıyor. Eğlenhoca ve Saip mahallelerinde 10 kilometrelik içme suyu şebeke hattı imalatı tamamlanırken devam eden çalışmaların Haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

"KAYIP-KAÇAK ORANI AZALACAK"

Eğlenhoca Mahallesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanı Alper Nazlı, "Projemiz kapsamında Karaburun'un 4, Urla'nın 3 mahallesinde kalite standardı yüksek borularla içme suyu şebeke ve iletim hattı yenileme çalışması yapıyoruz. Kullanım ömrünü doldurmuş şebeke ve branşman hatlarımızı yeniliyoruz. Toplam 48 kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışmalarımızı tamamladığımızda kayıp-kaçak oranını azaltarak su kaynaklarımızı verimli kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

"SU KALİTESİ YÜKSELECEK"

Çalışmaların Saip Köyü'nde de devam ettiğini belirten Nazlı; "Özellikle yaz aylarında Karaburun genelinde nüfus artışı ve yağışların azalmasından dolayı kuyulardaki su miktarı yetersiz kalıyordu. Bu durum sularımızdaki tuzluluk oranını da yükseltiyordu. Proje kapsamında Saip köyünde yaklaşık 2,5 kilometrelik içme suyu hattını tamamlamak üzereyiz. Projemiz tamamlandığında Karaburun ve Urla'nın köylerinde su kalitesini yükselterek vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sağlayacağız" diye konuştu.