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İZSU, Büyük Kanal'da temizlik çalışmalarını sürdürüyor

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İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir'in atık sularını topladığı Büyük Kanal'da temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 3250 metrelik bölümde yoğun bir çalışma yürütüyor ve hattın temizliğini tamamlamayı hedefliyor.

İZSU Genel Müdürlüğü, şehrin büyük bölümünün atık sularını toplayarak Çiğli Arıtma Tesisi'ne ulaştıran Büyük Kanal'da başlattığı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 2000'li yılların başında hizmete giren ana kuşaklama hattının Yenişehir'e uzanan 3 bin 250 metrelik bölümünde ekipler yerin 8 metre altında, 3 vardiya halinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

İzmir'in atık su yükünün çok büyük bölümünü taşıyan ve Büyük Kanal olarak bilinen ana kuşaklama hattında 2023 yılının sonunda başlayan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İZSU ekipleri, 2200 milimetre çapındaki borular içinde birleşik sistem sebebiyle biriken atıkları hattın dışına çıkarıyor. Büyük Kanal'ın Basmane Meydanı'ndan Yenişehir'e uzanan 3250 metrelik kısmında mücadele veren İZSU ekipleri bugüne kadar hattın 2850 metrelik kısmının temizliğini tamamladı. Çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanması hedefleniyor.

24 saat kesintisiz devam eden çalışmalarda önce borunun temizlenecek kısmındaki su akışı giyotin vanalarla kesiliyor. Daha sonra, hattaki su, açılan müdahale havuzları yoluyla diğer kolektör hattına yönlendiriliyor. Vana odaları ve pencerelerin imalatı tamamlandıktan sonra ana hatta inen İZSU ekipleri biriken kum, çakıl ve teressübatı hattan çıkarıyor. Bu çalışma sayesinde, hem atıklardan kaynaklanan kokunun hem de yaşanabilecek tıkanmaların önüne geçiliyor. Hat içerisinde biriken kum ve çakılın Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ne ulaşmasını da engelleyen çalışmalar, tesisin verimli bir şekilde işlemesine katkı sağlıyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

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