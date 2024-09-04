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İzmir Ticaret Odası, Küba Ticaret Odası ile iş birliğini yeniledi

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İzmir Ticaret Odası, en eski kardeş odalarından biri olan Küba Ticaret Odası ile 30 yıl sonra yeniden anlaşma imzaladı. İki ülke arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda 11 Kübalı firma ile İzmirli firmalar 65 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

İzmir Ticaret Odasının (İTO) en eski kardeş odaları arasında yer alan Küba Ticaret Odası ile 1994 yılında yapılan anlaşma, tam 30 yıl sonra İzmir'de yeniden imzalandı. İki ülke arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen organizasyon kapsamında İzmir Ticaret Odası'nı ziyaret eden 11 Kübalı firma ile İzmirli firmalar 65 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

93. İzmir Enternasyonal Fuarı özel konuğu Küba'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Alejandro Francisco Diaz Palacios, İstanbul Başkonsolosu Ral Ernesto Madrigal Crdenas ve Küba Ticaret Odası Genel Sekreteri Omar de Jess Fernandez Jimenez İzmir Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Ziyarete İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş ev sahipliği yaptı.

Küba heyetinde yer alan Küba Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği Turizm Ataşesi Janet Mora Ferguson da turizm ile ilgili konuları görüşmek üzere İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş ve Meclis Üyesi Kıvanç Meriç ile bir araya geldi. Toplantıda, İzmir'in turizm ve sağlık turizmine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Küba ve İzmir arasında başta sağlık turizmi olmak üzere işbirliği yapılmasına ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi.

30 yıl sonra yeniden

İki ülke arasındaki iş birliklerinin değerlendirildiği makam ziyareti sonrasında, "Küba Cumhuriyeti ile İş Yapma Toplantısı" düzenlendi. Açılış konuşmasında, Küba'nın Türkiye, İzmir ve İzmir Ticaret Odası için özel öneme sahip bir ülke olduğuna dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, "Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mahmut Özgener hem yerelde hem de ulusalda kurumlar arasında "birlikte iş yapma kültürünün" gelişmesini çok önemsiyor. Bizler de bu vizyon doğrultusunda ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Küba Ticaret Odası, Odamızın en eski kardeş Odaları arasında yer alıyor. Küba Ticaret Odası ile 1994 yılında ilk temasları kurduk, ilk kardeş Oda anlaşmamızı da yine aynı yıl imzaladık. Anlaşmamızın 30. yılı sebebiyle, Odalarımız arasındaki iş birliklerinin daha da derinleşmesi amacıyla anlaşmamızı yenileyeceğiz" dedi.

Küba ile Türkiye arasında "sağlık" iş birliği

Küba ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin artması gerektiğini vurgulayan Özkardeş sözlerini şöyle sürdürdü: "Küba; sağlık sektörü ve özellikle kanser tedavisi konusunda dünya çapında başarılar elde etmiş bir ülke. Küba'nın geliştirdiği aşılar, akciğer kanseri tedavisinde önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Biz de İzmir Ticaret Odası olarak "sağlık turizmi" ni çok önemsiyoruz. Bu noktada, ülkelerimiz arasında sağlık alanında iş birlikleri geliştirebiliriz. Türkiye'nin sağlık alanındaki sahip olduğu saygın kimliği, güçlü akademik altyapısı ve başarılı sağlık profesyonelleri ile tıp alanındaki mükemmeliyet anlayışının, Küba'nın inovatif bakış açısıyla birleşmesi halinde yeni ve etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sunabileceğimiz kanaatindeyiz"

Büyükelçiden destek mesajı

Konuşmasına iki ülke arasındaki bağları güçlendirmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios, "Türk ve Kübalı şirketler arasındaki ilişkileri geliştirmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yatırımların devamının gelmesi konusunda da sonuna kadar destek vereceğiz. Ben, şu anki iş birliği çalışmalarının sonuçlarını yakında beraber göreceğimize inanıyorum.

Misafirperverliğiniz ve ilginiz için teşekkür ederim. Burada sizler huzurunda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bugün pekiştireceğimiz Küba-Türkiye ikili iş görüşmelerinin meyvelerini yiyeceğimiz günü iple çekiyoruz" dedi.

65 ikili iş görüşmesi

Açılış konuşmalarının ardından Küba Ticaret Odası Genel Sekreteri Omar de Jess Fernndez Jiménez bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Küba'nın özellikle sağlık alanında yaptığı çalışmalar anlatıldı. Ülkedeki yatırım fırsatları hakkında bilgilendirme yapıldı. İzmir Ticaret Odası ile Küba Ticaret Odası arasında işbirliği anlaşması imzalandıktan sonra yapılan ikili iş görüşmelerinde ise, 11 Kübalı firma ile İzmirli firmalar 65 iş görüşmesi gerçekleştirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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