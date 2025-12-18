Haberler

İzmir'de Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'de yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonlarda, sahte etil alkol ve kaçak içki üretimi ile ticaretine yönelik denetimlerde iki şüpheli tutuklandı. Bin 252 litre sahte etil alkol ve 123 şişe kaçak içki ele geçirildi.

(İZMİR) – İzmir'de yılbaşı öncesi sahte etil alkol ve kaçak içki üretimi ile ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda, iki şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde insan sağlığını tehdit eden sahte etil alkol ve sahte içki üretimi ile ticaretinin önlenmesine yönelik Konak, Karabağlar, Buca, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde bin 252 litre taklit etiketli etil alkol, 123 şişe/litre kaçak ve sahte alkollü içki, içki şişelerine yapıştırılmak üzere hazırlanmış bin etiket ile yüz adet içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Öte yandan, alkollü eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 40 işyeri denetlendi. Denetimler ve operasyonlar kapsamında 10 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, gözaltına alınan bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, iki şüpheli tutuklandı.

