İzmir'de Sahte Etil Alkol Operasyonu: 5 Milyon Liralık Malzeme Ele Geçirildi

İzmir'de Sahte Etil Alkol Operasyonu: 5 Milyon Liralık Malzeme Ele Geçirildi
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İzmir'de Sahte Etil Alkol Operasyonu: 5 Milyon Liralık Malzeme Ele Geçirildi
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İzmir'de düzenlenen operasyonda sahte etil alkol üretimi yapan 3 kişi tutuklandı. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 4,3 ton etil alkol ve çok sayıda sahte etiket, bidon ve damıtma cihazı ele geçirildi.

(İZMİR) – İzmir'de, sahte etil alkol üretimi ve dağıtımına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında sahte etil alkol üretimi yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından 27 Mayıs'ta İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Polisin 4 ikamet, 1 depo ve 1 araçta yaptığı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 4,3 ton etil alkol, 2 bin adet sahte/taklit etiket, bin adet bidon kapağı, 400 karton, 300 boş bidon, 8 adet birer tonluk IBS tank, 2 etil alkol damıtma cihazı, 1 dolum makinesi ve 1 vakum makinesi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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