Berberler bayram tıraşı için 24 saat mesai yapıyor

Ramazan Bayramı öncesi İzmir'deki berberler, müşterilerini bayrama hazırlamak için kesintisiz 24 saat hizmet vermeye başladı. Buca ilçesindeki kuaförler yoğun bir mesai ile çalışırken, çıraklar yüksek bahşişler alarak sevinç duydu.

İzmir'de Ramazan Bayramı öncesi yoğun mesai harcayan berberler, müşterilerini bayrama hazırlamak için 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladı. Buca ilçesinde sabaha kadar çalışan kuaförlerde çırakların topladığı binlerce liralık bayram bahşişi ise yüzleri güldürdü.

Ramazan Bayramı arifesinde kent genelindeki berberlerde büyük yoğunluk oluştu. Buca ilçesi İşçievleri semtinde faaliyet gösteren bir erkek kuaförü, müşterilerini bayrama hazırlamak amacıyla sabaha kadar mesai yapacak. Sabahın erken saatlerinden bu yana onlarca vatandaşı tıraş eden berberler iş yoğunluğuyla mücadele ediyor. Erkek kuaförü Ahmet Ateşoğlu, "Sabah 9'da açtık iş yerini ve 24 saatlik bir çalışma planımız var. Gelen müşterilerimiz genellikle daimi müşteriler ve yorgunluk hissetmiyoruz. Sabaha kadar çalışacağız ve bayram arifesinde müşterilerimizi bakımlı bir şekilde bayrama hazırlıyoruz" dedi.

Sıfır hata ile hizmet

İşletme çalışanı Umut Sayar, "Sabahtan bu yana 25-30 tıraş oldu, bir o kadar daha randevumuz var. Sıfır hata ile hizmet vermeye çalışıyoruz yorgun olsak da. Kolay bir iş değil" dedi.

Çırakların bahşiş sevinci

İş yoğunluğundan ve bahşişlerden memnun olan çıraklar durumu sevinçle karşıladı. Bayram arifesinde 5 bin lira ile 6 bin lira arasında bahşiş aldıklarını belirten çıraklar, "Keşke her gün bayram olsa" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

