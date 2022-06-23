İzmir Büyükşehir'in Sporcusu Ironman'da Mücadele Verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün "Demir Lady" lakaplı triatloncusu İpek Öztosun, 26 Haziran'da Hollanda'da yapılacak IRONMAN 70.3'te mücadele edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün Duatlon İzmir'de iki şampiyonluk kazanan triatloncusu İpek Öztosun, 26 Haziran'da Hollanda'nın West-Friesland kentindeki IRONMAN 70.3 yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. İpek Öztosun yüzme, bisiklet ve koşu kategorilerinden oluşacak IRONMAN 70.3'ün zorlu parkurunda 1,9 kilometre yüzecek, 90 kilometre pedal çevirecek ve 21,1 kilometre koşacak.

Mersin Yenişehir Triatlon Türkiye Kupası'da birincilik kürsüsüne çıkan başarılı sporcu, Çanakakle-Gelibolu'daki Uzun Mesafe Triatlonu'nda 25-29 yaş kategorisinde ikinci, genel klasmanda ise üçüncü olmuştu. 12 yıldır triatlon yapan Öztosun, "2014'te gençlerde Balkan Şampiyonu olan milli takımda yer aldım. 2013'te İstanbul'daki Avrupa Kupası'nda gençler kategorisindeki ikincilik kazandım. Elit kategoride düzenlenen Avrupa şampiyonalarında sürekli ilk 10 sporcu arasında yer aldım. Hollanda'da ilk kez IRONMAN 70.3 kategorisinde yarışacağım ve yine başarılı olacağıma inanıyorum" dedi.

"Demir Lady" olarak anılan 28 yaşındaki triatloncu, yüzmeyle başladığı sporda zirveye ulaştığını belirterek, "Yüzerken, bir yandan da antrenörüm Caner Algün ile kondisyon amaçlı koşmaya da başladım. 2010 yılında çok iyi koştuğumu fark ettik. Bisikleti de branşlarım arasına ekleyerek triatlona yöneldim. Geriye dönüp baktığımda bunu hayatımdaki en iyi seçimlerden biri olarak görüyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel