İstanbul yasadışı avlanan yarım ton kalkan balığı ele geçirildi

İstanbul'da sahil kenarına balıkçılara yönelik yapılan denetimde, yasadışı kaçak avlanan yarım ton kalkan balığı ve 200 metrelik kalkan ağı el konuldu.

İstanbul'da sahil kenarına balıkçılara yönelik yapılan denetimde, yasadışı kaçak avlanan yarım ton kalkan balığı ve 200 metrelik kalkan ağı el konuldu. 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Karaburun, Yeniköy, Akpınar, Ağaçlı kıyı sahil kenarında 14.05.2023 tarihinde yasadışı kaçak balıkçılara yönelik denetimler yapıldı. Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri katıldı. Yapılan denetimlerde kullanımı uygun olmayan istihsal av malzemesi olarak 200 metre uzatma Kalkan ağları ve 105 adet kalkan balığına el konuldu. El konulan kalkan balıkları mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınarak sosyal yardım kuruluşlarına bağışlandı. 200 metrelik kalkan ağı ile mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınarak yediemin limanına teslim edildi. Ayrıca, operasyonda 2 kişiye idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL