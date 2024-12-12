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İstanbul Havalimanı'nda 10 Gökdoğan Kuşu Kaçakçılığında Gözaltı

İstanbul Havalimanı'nda 10 Gökdoğan Kuşu Kaçakçılığında Gözaltı
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İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda, yurtdışına kaçırılmaya çalışılan 10 Gökdoğan kuşuna el konuldu. Yabancı uyruklu 2 kişi, sahte pasaportla kuşları yurt dışına çıkartmaya çalışırken yakalandı. Gökdoğanların değerinin 100 bin dolar olduğu belirtildi.

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda yurtdışına kaçırılmaya çalışan 10 Gökdoğan ele geçirilirken, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Zenginliğin simgesi olan kuşların, Arap coğrafyasına kaçırılarak buradaki Arap şeyhlerine tanesi 100 bin dolar karşılığında satılacağı tespit edildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar bölümünde yabancı uyruklu kişinin, özel olarak üretilmiş ahşap kafes içerisinde 10 yırtıcı kuşu yurt dışına kaçırmak istediğini tespit etti. Yapılan incelemelerde kuşların Türkiye'nin endemik türlerinden olan Gökdoğan olduğu belirlendi. Gökdoğan ya da diğer adıyla Göksungur olarak bilinen yırtıcı kuşların Türkiye'den kaçak yollarla Arap coğrafyasına kaçırılarak buradaki Arap şeyhlerine tanesi 100 bin dolar karşılığında satılacağı tespit edildi.

Sahte pasaportla yurt dışına kaçıracaklardı

Libya'dan gelen kaçakçı, Gökdoğan kuşlarının yoğunlukla Samsun civarında olduğunu tespit etti. Şüpheli 10 Gökdoğanı yakalayarak her birine sahte pasaport hazırladı. Daha sonra kuşları sahte pasaportla yurt dışına çıkarmak için İstanbul Havalimanı'na geldi. Buradaki güvenlik noktasını geçtikten sonra, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube polisi ekipleri kaçakçıları durdurdu. Yapılan incelemede kafeslerde bulunan 10 Gökdoğan kuşuna el konuldu. Kuşları yurt dışına kaçırmak isteyen yabancı uyruklu 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Ele geçirilen Gökdoğanların doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kuşlar Arap coğrafyasında çok popüler

Gökdoğan, alıcı kuşların en nadide türleri arasında yer alıyor. Dünyanın en hızlı hayvanı olan Gökdoğanların hızının av sırasında 390 kilometreye çıktığı biliniyor. Zenginliğin simgesi ve Arap coğrafyasında çok popüler olan yırtıcı kuş türünün fiyatı 100 bin dolara kadar çıkıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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