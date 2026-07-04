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İstanbul'da sağanak nedeniyle rögarlar taştı, caddeler ve köprü altları göle döndü

İstanbul'da sağanak nedeniyle rögarlar taştı, caddeler ve köprü altları göle döndü
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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde caddeleri ve köprü altlarını göle çevirdi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, trafikte yoğunluk yaşandı. Tarihi Kapalıçarşı'da da su baskınları meydana geldi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle caddeler ve köprü altları göle dönerken bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirdi. Özellikle köprü altlarında oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaş zor anlar yaşadı. Trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanırken yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Tarihi Kapalıçarşı'da da yağışın etkisi hissedildi. Bazı bölümlerde su baskınları yaşanırken, esnaf iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentin farklı ilçelerinde bulunan bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Yağışın aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenirken, ekiplerin olumsuzluk yaşanan noktalardaki çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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