Haberler

Osman Gazi Platformu ve Yıldırım Sondaj Gemisi yükleri Boğaz'dan geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'na ait parçalar taşıyan ve Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin sondaj kulesini bulunduran gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Boğaz trafiği geçici olarak kapatıldı.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'na ait parçalar ile Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin sondaj kulesini taşıyan gemi, bugün saat 13.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Yaklaşık 2 saat süren geçiş nedeniyle Boğaz trafiği geçici olarak çift yönlü kapatıldı.

Çin bayraklı ağır yük taşıma gemisinin Boğaz geçişi, deniz trafiğinde kontrollü şekilde sağlanırken, geçiş anı havadan ve karadan ilgiyle takip edildi. Gemi, genişliği ve taşıdığı yüksek tonajlı yükler nedeniyle römorkörler eşliğinde ilerledi. 139 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemide üç ana parça yük bulunduğu öğrenildi. Yüklerden ikisinin, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'na ait 2 bin 401 ton ağırlığındaki Meg Ünitesi ile 547 tonluk Elektrik Odası olduğu belirtildi. Üçüncü yükün ise Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'ne ait bin 10 ton ağırlığındaki sondaj kulesinin üst kısmı olduğu kaydedildi.

3 Aralık'ta Çin'den yola çıkan geminin, 23 Aralık'ta Süveyş Kanalı'ndan geçtiği, Boğaz geçişinin ardından ise rotasını Karadeniz'e çevirerek 24 Ocak'ta Filyos Limanı'na ulaşmasının planlandığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı

Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Atletico Madrid Başkanı, Rams Park'a hayran kaldı

Maç sonuna damga vuran görüntü