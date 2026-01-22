Osman Gazi Platformu ve Yıldırım Sondaj Gemisi yükleri Boğaz'dan geçti

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'na ait parçalar ile Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin sondaj kulesini taşıyan gemi, bugün saat 13.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Yaklaşık 2 saat süren geçiş nedeniyle Boğaz trafiği geçici olarak çift yönlü kapatıldı.

Çin bayraklı ağır yük taşıma gemisinin Boğaz geçişi, deniz trafiğinde kontrollü şekilde sağlanırken, geçiş anı havadan ve karadan ilgiyle takip edildi. Gemi, genişliği ve taşıdığı yüksek tonajlı yükler nedeniyle römorkörler eşliğinde ilerledi. 139 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemide üç ana parça yük bulunduğu öğrenildi. Yüklerden ikisinin, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'na ait 2 bin 401 ton ağırlığındaki Meg Ünitesi ile 547 tonluk Elektrik Odası olduğu belirtildi. Üçüncü yükün ise Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'ne ait bin 10 ton ağırlığındaki sondaj kulesinin üst kısmı olduğu kaydedildi.

3 Aralık'ta Çin'den yola çıkan geminin, 23 Aralık'ta Süveyş Kanalı'ndan geçtiği, Boğaz geçişinin ardından ise rotasını Karadeniz'e çevirerek 24 Ocak'ta Filyos Limanı'na ulaşmasının planlandığı bildirildi. - İSTANBUL