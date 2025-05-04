İspir'de Boğa Güreşleri Sırasında Kavga Çıktı

İspir'de Boğa Güreşleri Sırasında Kavga Çıktı
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Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri esnasında boğa sahipleri arasında çıkan sözlü tartışma, arbedeye dönüştü. Kavga güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.

Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri sırasında boğa sahipleri arasında kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İspir Çamlıkaya boğa güreşleri yoğun ilgi gördü. Boğa güreşleri sırasında boğa sahiplerinin sözlü tartışması arbedeye dönüştü. Boğalar sahada sahipleri ise saha önünde birbirine girdi. Kavgaya diğer boğa sahiplerinin de müdahil olmasıyla kavga daha da büyüdü. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle kavga son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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