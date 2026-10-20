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Isparta Milletvekili Halıcı, TBMM'de elma üreticisinin sorunlarını gündeme getirdi

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Isparta Milletvekili Halıcı, TBMM'de elma üreticisinin sorunlarını gündeme getirdi Haber Videosunu İzle
Isparta Milletvekili Halıcı, TBMM'de elma üreticisinin sorunlarını gündeme getirdi
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Yeni Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, TBMM'de Isparta elma üreticilerinin sorunlarını dile getirdi. Halıcı, sanayi tipi elmanın 3-4 liraya satılmaya çalışıldığını belirterek ihracata ton başına destek ve elma suyu konsantresinin destek kapsamına alınmasını istedi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ANKARA) - Yeni Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, TBMM Genel Kurulu'nda elma üreticilerinin yaşadığı ekonomik sorunları gündeme getirdi. Halıcı, sanayi tipi elmanın kilogramının 3-4 liraya satılmaya çalışıldığını belirterek, elma ihracatına ton başına destek verilmesini ve elma suyu konsantresinin destekleme kapsamına alınmasını istedi.

Yeni Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Isparta'daki elma üreticilerinin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkati çekti.

Artan maliyetler ve düşük alım fiyatlarının üreticileri zor durumda bıraktığını belirten Halıcı, çiftçiye destek verilmesi çağrısında bulundu. Türkiye'de üretilen her dört elmadan birinin Isparta'da yetiştirildiğini hatırlatan Halıcı, üreticilerin ağır ekonomik koşullar altında üretim yapmaya çalıştığını ifade etti.

Sanayi tipi elmanın kilogramının 3-4 liraya satılmaya çalışıldığını belirten Halıcı, sofralık elmanın da 10-15 lira seviyesinde alıcı bulmakta zorlandığını söyledi. Aynı elmanın market raflarında 70-80 liraya satıldığını ifade eden Halıcı, üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkına işaret etti.

Elma üreticilerinin düşük alım fiyatlarının yanı sıra artan girdi maliyetleriyle de mücadele ettiğini belirten Halıcı, sulama suyuna yapılan zammın üreticinin yükünü daha da ağırlaştırdığını kaydetti.

Sulama konusundaki plansızlık, gerekli yatırımların yapılamaması, don olayları ve elektrik, mazot, ilaç ile gübre giderlerindeki artışın üreticileri zorladığını belirten Halıcı, "Üreticimiz sanayi tipi elmanın tamamını satsa bile harcadığı mazotu karşılayamıyor. Çiftçimiz ürettikçe zarar ediyor" dedi.

Isparta'nın tarımsal üretiminde elmanın önemli bir yere sahip olduğunu belirten Halıcı, üreticilerin yaşadığı ekonomik sorunların bölge ekonomisini ve tarımsal üretimin geleceğini de etkilediğini ifade etti.

Hikmet Yalım Halıcı, elma üreticilerinin emeğinin karşılığını alabilmesi için elma ihracatına ton başına destek verilmesini ve elma suyu konsantresinin destekleme kapsamına alınmasını istedi.

Kaynak: ANKA
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