İskorpit Balığının Kilogramı 800 Lira: 'Parası Olan Alıyor, Gariban Hamsiyle Yetiniyor'

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - " Karadeniz'in çarpanı" olarak bilinen iskorpit balığının temizlenmiş kilogram fiyatı 800 liradan satılıyor. Sinoplu balıkçı Çetin Yaşar, "Parası olan alıyor, gariban ise 50 liraya tezgahtaki hamsiyi yiyor" dedi.

Vücudundaki dikenlerine dokunulduğunda sızlatan, felce kadar yol açabilen zehir barındıran, Karadeniz yöresinde "çarpan" adıyla bilinen iskorpit kış ayı olmasına rağmen tezgahlarda az miktarda kendini gösterdi. İskorpitin kilogramı 800 liradan satılıyor. Balıkçılar bu balığın zehirli dikenlerini ayıklayarak müşterilere sunuyor.

"Parası olan alıyor ama gariban da kenarından köşesinden bakıp çekip gidiyor"

Sinoplu Balıkçı Çetin Yaşar, vatandaşların iskorpit balığı alım güçlerinin olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu balıktan yazın 30 kilogram olursa kışın da peşine gidersen 10 kilogram oluyor. Bu balığı lokantalara yetiştiremiyoruz. Alıcısı hazır. Bunun zehirli dikenleri insana battığında omzuna kadar ağrı yapıyor. Temizleme işlemi çok zor. Aşama olarak önce kafasını, karın boşluğunu ve kuyruğunu atıyoruz. Ondan sonra derisini alıyoruz. Az sonra filetoya geçeceğiz ve ondan sonra kılçıksız hale getireceğiz. Daha sonrasında ise Safranbolu lokumu gibi yiyeceğiz. Bunun kilogramı 800 liraya tekabül ediyor. Parası olan alıyor ama gariban da kenarından köşesinden bakıp çekip gidiyor. Gariban 50 liraya tezgahtaki hamsiyi yiyor."