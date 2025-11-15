Haberler

İskorpit Balığının Kilogramı 800 Lira: 'Parası Olan Alıyor, Gariban Hamsiyle Yetiniyor'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta 'Karadeniz'in çarpanı' olarak bilinen iskorpit balığının kilogram fiyatı 800 lira olarak belirlendi. Balıkçı Çetin Yaşar, iskorpitin az bulunması ve yüksek fiyatı nedeniyle sadece alım gücü olanların bu balığı satın alabildiğini ifade etti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - " Karadeniz'in çarpanı" olarak bilinen iskorpit balığının temizlenmiş kilogram fiyatı 800 liradan satılıyor. Sinoplu balıkçı Çetin Yaşar, "Parası olan alıyor, gariban ise 50 liraya tezgahtaki hamsiyi yiyor" dedi.

Vücudundaki dikenlerine dokunulduğunda sızlatan, felce kadar yol açabilen zehir barındıran, Karadeniz yöresinde "çarpan" adıyla bilinen iskorpit kış ayı olmasına rağmen tezgahlarda az miktarda kendini gösterdi. İskorpitin kilogramı 800 liradan satılıyor. Balıkçılar bu balığın zehirli dikenlerini ayıklayarak müşterilere sunuyor.

"Parası olan alıyor ama gariban da kenarından köşesinden bakıp çekip gidiyor"

Sinoplu Balıkçı Çetin Yaşar, vatandaşların iskorpit balığı alım güçlerinin olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu balıktan yazın 30 kilogram olursa kışın da peşine gidersen 10 kilogram oluyor. Bu balığı lokantalara yetiştiremiyoruz. Alıcısı hazır. Bunun zehirli dikenleri insana battığında omzuna kadar ağrı yapıyor. Temizleme işlemi çok zor. Aşama olarak önce kafasını, karın boşluğunu ve kuyruğunu atıyoruz. Ondan sonra derisini alıyoruz. Az sonra filetoya geçeceğiz ve ondan sonra kılçıksız hale getireceğiz. Daha sonrasında ise Safranbolu lokumu gibi yiyeceğiz. Bunun kilogramı 800 liraya tekabül ediyor. Parası olan alıyor ama gariban da kenarından köşesinden bakıp çekip gidiyor. Gariban 50 liraya tezgahtaki hamsiyi yiyor."

Kaynak: ANKA / Yerel
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti

1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den gidiyor

Fener'de son bir ayı!
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam

2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarına cevap

İrfan Beşiktaş'a mı gidiyor? Başkandan açıklama var
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
İzmir'de alarm sürüyor! Planlı su kesintileri devam edecek

Kentte kırmızı alarm! Süre uzatıldı
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.