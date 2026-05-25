Halit Acar'dan Kurban Bayramı mesajı

İş insanı Halit Acar, Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve ekonomik hayatın temelini oluşturan güven, paylaşım ve birlik duygularını pekiştiren önemli dönemler olduğunu ifade etti.

Bayramların insanlar arasındaki bağları kuvvetlendirdiğini belirten Acar, "Kurban Bayramı, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlik ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlardan biridir. Güçlü toplumların temelinde güven, dayanışma ve birlikte üretme kültürü vardır. Ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir olması için de aynı anlayışa ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmaların, üretim ve tedarik zincirlerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Acar, Türk iş dünyasının üretim gücü, girişimcilik kapasitesi ve bölgesel ticaretteki etkinliğiyle önemli bir konumda bulunduğunu ifade etti.

Acar açıklamasında şu değerlendirmelerde, "Bugün iş dünyasının en büyük sorumluluklarından biri, üretimi sürdürmek, istihdamı korumak ve ekonomik hareketliliği canlı tutmaktır. Türkiye'nin sahip olduğu üretim altyapısı, lojistik avantajı ve girişimci insan kaynağı, bölgemiz açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Ticaretin gelişmesi, yatırım ortamının güçlenmesi ve ekonomik iş birliklerinin artması, yalnızca ekonomik büyümeye değil, bölgesel istikrara da katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle üretime, ihracata, yatırıma ve istihdama katkı sağlayan tüm iş insanlarımıza, sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Kurban Bayramı'nın ülkemize, bölgemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve ekonomik istikrar getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı