İpek Kıraç, Babasının Evliliğinin İptali İçin Dava Açtı

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İş adamı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babasının evliliğinin iptali için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığını belirleyerek evliliğin iptaline karar verdi.

İş adamı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın, Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali için açtığı davada mahkeme, evliliğin iptaline karar verdi.

İş adamı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali talebiyle dava açmıştı. Önceki celsede mahkeme, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vermişti. Kıraç, Adli Tıp Kurumu 10. İhtisas Kurulu'nda heyet karşısına çıktı. Heyet, İnan Kıraç'a bir dizi nörolojik test yaptı.

Hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığının ve vasi tayin edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar vermişti.

İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde bugün görülen evliliğin iptali için açılan davada duruşmaya taraf avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle evliliğin iptaline karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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