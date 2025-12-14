Haberler

İş yeri açılışında yapılan indirim izdihama sebep oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir iş yerinin açılışı için yapılan indirim, kalabalık nedeniyle izdihama yol açtı. Vatandaşlar indirimli ürünler için büyük bir heyecanla sıraya girdi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir iş yerinin açılışı için yapılan indirim izdihama dönüştü. Vatandaşlar indirimli ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Osmancık ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'n de açılan bir iş yerinde, açılışa özel 19 farklı ürünün 19 liradan satışa sunacağını duyuruldu. kapıların açılması gecikince "aç, aç" diye slogan attı. İş yerinin önündeki yolun kapanması sebebiyle polis ekipleri vatandaşlara sık sık ikazda bulundu.

Daha sonra kepenklerin açılması üzerine vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Bazı vatandaşların ezilmemek için zor anlar yaşadığı açılış adeta izdihama dönüştü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
