Iğdır'da Esnaf Zamlardan Şikayetçi: "Böyle Giderse Üretim Biter"

Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Iğdır'da şarküteri işletmeciliği yapan İrfan Kurtgan, "Ayın biri itibarıyla süte 3 lira zam geldi. İnek sütü 30 lira, manda sütü 105 lira oldu. Fiyat artışına vatandaşlar itiraz ediyor. Bu fiyat geçişlerinde biz her zaman müşteri kaybediyoruz" dedi.

Şarküteri İrfan Kurtgan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "ayın biri itibarıyla süte 3 lira zam geldiğini" belirtti. Kurtgan, şunları söyledi:

"Çiğ sütün dükkanlardaki fiyatı 3 lira artırılarak 30 lira olmuştur. İnek sütü 30 lira, manda sütü 105 lira olmuştur. Fiyat artışları tabii ki işimizi düşürüyor. İnsanların maaşını artırmaktansa alım gücünü artırmak, yükseltmek daha iyi bence. Fiyat artışına vatandaşlar da itiraz ediyor. Bu fiyat geçişlerinde biz her zaman müşteri kaybediyoruz. Benim tavsiyem insanların alım gücünü artırmak, enflasyonu düşürmek. Kiraları düşürmek; ev kiraları olsun, doğal gaz olsun, benzin olsun… Bunlar düşerse ister istemez alım gücü yükselir. Fiyatlar da bu kadar yükselmez. Dükkan kiram 240 bin lira, vergisini de yeni çıkan kararla kiracı ödeyecek. Çiftçi de memnun değil; onun da aldığı yem, işçi maliyeti çok yüksek olduğu için zarar ediyor. İthal yem, saman, mazot yüksek. Böyle giderse üretim biter."

Kaymak satıcısı İsmail Kalem ise "Fiyatlarla ancak kendimizi kurtarıyoruz, eski durum yok. Kazanıyoruz çok şükür, idare ediyoruz" dedi.