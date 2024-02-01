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Iğdır'da Keskin Nişancılar 'Tek Atış, Tek Vuruş' Felsefesiyle Eğitim Görüyor

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Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda keskin nişancılar, 'tek atış, tek vuruş' felsefesiyle eğitim görüyor. Görülmeden gör parolasıyla hareket eden keskin nişancılar, eğitimlerini gerçekleştiriyor.

Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda keskin nişancılar, 'tek atış, tek vuruş' felsefesiyle eğitim görüyor.

Iğdır'da 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen keskin nişancı eğitiminden kareler paylaşıldı. "Görülmeden gör" parolası ile hareket eden keskin nişancılar, 'tek atış, tek vuruş' felsefesiyle eğitimlerini gerçekleştiriyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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