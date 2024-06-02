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Iğdır'da Karadeniz Off-Road Kupası başladı

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun düzenlediği 17. Karadeniz Off-Road Kupası'nın ilk ayağı Iğdır'da start aldı. Yarışa Iğdırlılar yoğun ilgi gösterirken, sürücüler de araçlarıyla gösteri yaptı.

SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 17. Karadeniz Off-Road Kupası'nın ilk ayağı için Iğdır'da start verildi. Yarışa Iğdırlı  vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, sürücüler de araçlarıyla gösteri yaptı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 17. Karadeniz Off-Road Kupası'nın ilk ayağı için Iğdır'da start verdi. Etkinliğe çok sayıda vatandaş ve Iğdır Vali Yardımcıları Abdulkadir Şahin, Akın Oruç ve Ömer Said Karakaş katıldı.

Iğdır Off-Road Kulüp Başkanı Sadık Polat şunları söyledi:

"Iğdır'da ilk kez Karadeniz Mali Kupası'nın ilk ayağını gördüğünüz gibi düzenliyoruz. Çok keyifli, çok güzel bir ortamda bu işi yapıyoruz. Karadeniz'den buraya bu organizasyonu getirmek de bizim için büyük bir gururdur. Karadeniz dışında yapılan ilk organizasyondur. Bunu Iğdır'ımıza, kültürümüze, çevremize tanıtmak coğrafya kaderdir kalıplaşmış sözünü kaldırmak için en azından bu bölgenin de bu alanlarda yeterli derecede olduğunu göstermek istedik. Aslında Ağrı Dağı etekleri bu organizasyon için daha çok elverişli bir yer. Alanların hepsi çok müsait. Her yer doğal olduğu için buraya gelen vatandaşların da bundan çok mutlu olacağını düşünüyorum. Buradan keyif alarak illerine döneceğini düşünüyorum. Iğdır'dan Iğdır Off-Road Kulübü olarak üç tane aracımız yarışıyor. İlk zamanlarda tek aracımız yarışıyordu. Zamanla biraz daha büyüdük. Bir dahaki senelerde bunun arkası gelir inşallah. Toplamda 23 araç yarışıyor. Karadeniz'den, İran'dan, Azerbaycan'da gelen yarışçılarımız var. Bu uluslararası konseptte bir yarış oluyor."

Yarışın Erhacı Köyün'de devam edeceği belirtilirken, 17. Karadeniz Off-Road Kupası 2'nci ayak yarışı ise 6-7 Temmuz'da Artvin'de devam edecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

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