Iğdır'da İrevan Kilimleri Dokunmaya Başlandı

Güncelleme:
Iğdır Valiliği tarafından kurulan Karabağ Kilimleri Dokuma Atölyesi'nde, İrevan kilimlerinin dokunmasına başlandı. Kadınlar burada hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Valiliği tarafından kurulan Karabağ Kilimleri Dokuma Atölyesi'nde, Anadolu, Osmanlı ve Karabağ kilimlerinin ardından şimdi de İrevan kilimleri dokunmaya başlandı.

Iğdır Valiliği'nin desteğiyle kurulan ve yürütülen Karabağ Kilimleri Dokuma Atölyesi'nde kilim üretimi sürüyor. Atölyede çalışan kadınlar dokumayı öğrenerek, aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirtti ve "Ev hanımıyız, buraya geldiğimiz için çok memnunuz. Hem para kazanıyor hem de meslek öğreniyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz, herkese tavsiye ediyoruz" dedi.

Atölyede, geleneksel İrevan kilimlerinin de dokunmasına başlandı. Atölye hocası Sakine Cangel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Atölyemizde Karabağ, Anadolu ve Osmanlı kilimlerini dokuyoruz. Bir Türk yurdu olan İrevan Hanlığı dağıldığında, 1920 yılında Iğdır'a göç eden dede ve ninelerimiz kilimlerini de beraberinde getirmişti. Bu kilimleri bulup motiflerini çıkardım ve dokumaya başladık. Bundan sonra atölyemizde İrevan Hanlığı kilimleri de dokunacak. Kilimlerimizden almak isteyen vatandaşlarımız, yurt içi ve yurt dışından Iğdır Valiliği üzerinden bize ulaşıp satın alabilirler. Verdiği destekten dolayı Sayın Valimiz Ercan Turan'a ve Sayın Milletvekilimiz Cantürk Alagöz'e teşekkür ediyoruz."

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

