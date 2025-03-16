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İdris Nebi Hatipoğlu'ndan Beylikova Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne Ziyaret

İdris Nebi Hatipoğlu'ndan Beylikova Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne Ziyaret
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Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, Beylikova İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette, gençlik faaliyetlerinin ve sporun geliştirilmesi konusunda destek olabilecekleri konular üzerinde istişarelerde bulundu.

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, Beylikova İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, ilçede gençlik faaliyetlerinin ve sporun gelişimine yönelik yapılabilecek destekler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Ziyaret sırasında, Beylikova Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Milletvekili Hatipoğlu'na detaylı bilgiler sundu. Beylikova Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, Milletvekili Hatipoğlu'nun ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Milletvekilimize ve beraberindeki heyet üyelerine, nazik ziyaretleri, ilgileri ve destekleri için içten teşekkürlerimi sunarım. İlçemiz gençliği ve sporu adına sağladıkları katkılar bizler için çok kıymetlidir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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