Hayrabolu'da İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Dağıtımı Başladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV), ihtiyaç sahibi bin 150 aileye kömür dağıtımına başlandı.

Hayrabolu Kaymakamı ve SYDV Başkanı Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, ilçede ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımına başlandığını söyledi.

Hayrabolu SYDV tarafından ihtiyaç sahibi hane başına 850 kilogram olmak üzere toplamda 977 ton kömür yardımı yapılacağını ifade eden Fırat, kömür sahasına gelen kömürleri vatandaşlara ulaştırdıklarını belirtti. - TEKİRDAĞ